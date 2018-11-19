Александр Йобст: «Зенит» и «Шальке» - клубы с двумя самыми современными крышами

В воскресенье 18 ноября «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» в товарищеском матче обыграл немецкий клуб из Гельзенкирхена «Шальке-04». О партнерских отношениях участников «газпромовского дерби» «Фонтанке» рассказал директор клуба по маркетингу Александр Йобст.

фото с сайта twitter.com, пользователь FC Schalke 04

В свое время Александр работал в «Сименсе», занимался международным развитием в мадридском «Реале», возглавлял продажи в ФИФА. В «Шальке» Йобст работает с 2011 года. «Фонтанка» встретилась с Йобстом в перерыве матча «Зенит»-«Шальке» при счете 1-1 и выяснила, когда заканчивается контракт «Газпрома» и клуба из земли Северный Рейн-Вестфалия, как относятся немецкие болельщики к логотипу российской компании на футболках команды и чем отличаются футбольные рынки Китая и США.

- Первый вопрос лежит на поверхности: как появилась идея товарищеского матча с «Зенитом»?

– Партнерству «Зенита», «Шальке» и «Газпром» – почти 12 лет. Мы начали в 2007 году. Мы уже играли в футбол, очень давно, в Германии. И мы сказали друг другу: время пришло, пора встречаться снова, пора сыграть в футбол. Но в первую очередь мы хотели продолжить наше крепкое и основанное на доверии сотрудничество всех трех сторон.

- Вы же совсем недавно продлили спонсорский контракт с «Газпромом»?

– Почти два года назад.

- Можете ли вы сказать, сколько денег «Шальке» получает от «Газпрома»?

– Ну вы же понимаете, что цифр я вам не назову. Но я могу сказать, что «Газпром» – самый важный партнер для «Шальке». Мы сотрудничаем много лет. К тому же «Газпром» – с международной точки зрения очень сильная компания, что помогает «Шальке» в разных отношениях и на разных рынках. С другой стороны, мы тоже помогаем, представляя «Газпром» в Западной Европе в целом и в Германии в частности. И это подчеркивает, что мы работаем вместе и что мы верны друг другу.

- Вы упомянули Западную Европу: очевидным образом мир очень сильно изменился с тех пор, как вы подписали первый контракт с «Газпромом» в 2007 году. Я бы сформулировал эту разницу таким образом: отношения между Европой и Россией изменились. Чувствуете ли вы это напряжение от того, что на футболках «Шальке» написано «Газпром»?

– Никакого напряжения мы не чувствуем, и легко ответить, почему. Мы всегда подчеркиваем, что это партнерство основано на доверии, оно экономически успешно. Но если что-то меняется в мире политики, то очень важно оставаться верным партнерским отношениям. И это доверие присутствует в отношениях между «Газпромом» и «Шальке». Мы благодарны, что эти отношения существуют уже столько лет, и будут существовать до 2022 года. Может быть, дольше.

- То есть вы никогда не слышали слов недовольства от фанатов в Германии, мол, ребята, это компания из России?

– Никогда. Наоборот: наши фанаты очень счастливы и рады, что «Газпром» – партнер «Шальке». Во многом потому, что «Газпром» никогда не вмешивался в спортивную составляющую клубу, это в первую очередь стратегический и коммерческий партнер. Это отношение нравится фанатам.

- В день игры с «Зенитом» на стадионе был мастер-класс для сотрудников «Зенита», насколько я знаю. Какая была повестка?

– «Зенит» создает сейчас «Зенит-Лаб», это специальный проект, который объединяет «Зенит», «Шальке» и футбольный клуб «Аустрия» (Вена), клубы, которые поддерживает «Газпром». Эти клубы получают возможность обмениваться ноу-хау, опытом, коммерческими идеями, международными связями, навыками в диджитализации (цифровых технологиях). Мы встречались первый раз, прекрасная атмосфера, всем все очень понравилось. Мы продолжим работу в этом направлении, и это поможет клубам-участникам расти в различных направлениях.

- По нашей информации, в частности вы обсуждали перспективы выхода на футбольные рынки Китая и США. «Зенит» будет вашим соратником в этих процессах?

– Было бы здорово, если бы «Зенит» присоединился к нашим шагам по выходу на китайский рынок. Я бы сказал, что в настоящий момент «Шальке» находится на один шаг впереди многих других клубов. Мы играли в Китае уже три раза, начиная с 2016 года мы ездим туда в летние туры. Но помимо летних турне у нас есть и другие виды деятельности в Китае. И это тот опыт, которым мы делимся с «Зенитом» и рассчитываем продолжать это делать. И «Зенит», и «Шальке» могут многое приобрести от сотрудничества с китайским рынком.

- Очень сложно сравнивать футбольные рынки Китая и США: практически полное отсутствие конкуренции в Китае и предельная конкуренция в США. У вас разные стратегии?

– Да, конечно. У нас разные подходы. С экономической точки зрения мы фокусируемся на китайском рынке — там невероятная аудитория, Китай очень сильный финансово. Сила Китая заключается в том, что он хочет стать футбольной страной. Экономический потенциал для европейских клубов там гигантский. В США же футболом увлекается молодежь, намного больше, чем другими видами спорта. И сейчас подходящий момент, чтобы создавать фанатское ядро в США — с прицелом на будущее.

- «Шальке» и «Зенит» входят в топ-20 европейских клубов по посещаемости. Вы впервые побывали на «Санкт-Петербург Арене», какие у вас впечатления?

– Фантастический стадион, очень современный. Благодаря чемпионату мира он находится в великолепном состоянии. Надеюсь, что мы играем в Петербурге товарищеский матч не в последний раз, мы вернемся снова. Приятно видеть 40000 болельщиков на товарищеском матче — это впечатляет.

- Насколько я помню, «Зенит» и «Шальке» – обладатели двух единственных стадионов в Европе, у которых есть крыша.

– Ммм, на 100% я не уверен, что вы правы. Но, по крайней мере, мы клубы с двумя самыми современными крышами.

Беседовал Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"