Катя хочет жить

16-летняя Катя – образец оптимизма и жизнерадостности, несмотря на то, что с самого рождения за жизнь девочке приходится бороться. Она родилась с синдромом Дауна и тяжелейшим пороком сердца, который с годами привёл к тяжёлому последствию – высокой лёгочной гипертензии. Чтобы жить, ей необходимо ежедневно принимать дорогостоящий препарат, обеспечивать которым Катю Минздрав прекратил. 21 ноября лекарство закончится.

Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь собрать средства на дорогостоящее лекарство.

Екатерина Жогина, 16 лет.

Врождённый порок сердца, трикуспидальная недостаточность, дисфункция синусового узла, вторичное удлинение интервала QT, высокая лёгочная гипертензия.

Требуется препарат «Траклир» (2 упаковки). Стоимость 336 000 руб.

«Мы с рождения сражались за жизнь, – говорит мама Кати. – Наверное, благодаря тому, что Катенька очень хотела жить, мы выстояли». Проведя всё детство в больницах, пережив не одну реанимацию, Катя стала посещать обычный детский сад. Она с детства росла артистичной, весёлой и доброй, несмотря на свой тяжёлый недуг. Посещала обычную школу, этой осенью поступила в техникум. Правда, пришлось выбрать тот, который находится ближе к дому. Здоровье Кати сейчас ухудшилось настолько, что ей просто не хватит сил добраться до удалённого места учёбы. В 2015 году девочке диагностировали тяжёлое последствие порока сердца – высокую лёгочную гипертензию.

Когда-то Катя занималась танцами, потом из-за физических нагрузок, которые девочке теперь запрещены, пошла в театральную студию. Сейчас Катя не без усилий добирается до техникума, где изучает ландшафтный дизайн. Но теперь велика опасность, что и учёбу придётся прекратить. И дай Бог, чтобы Катя не оказалась прикованной к постели.

Высокая лёгочная гипертензия – давление в лёгочной артерии, многократно превышающее норму: из-за постоянной нехватки кислорода любые физические нагрузки становятся невозможными, каждое движение вызывает сильнейшую одышку, доводящую до обмороков усталость, посинение рук, губ, отёки, боли в сердце. Без приёма поддерживающих препаратов состояние больного постепенно ухудшается до полной невозможности встать с постели. И самое страшное при отсутствии лекарств – это кислородное голодание органов и риск внезапной смерти.

Сердце Кати с рождения нездорово, причём очень серьёзно, и сейчас оно испытывает ещё большую нагрузку. Чтобы девочка могла дышать и жить, ей назначен препарат «Траклир», стоимостью 168 000 руб. за упаковку, которой хватит на месяц приёма. Минздрав обеспечивал Катю лекарством, но потом прекратил, что привело к резкому ухудшению её состояния. Только благодаря помощи неравнодушных людей девочка смогла продолжить приём препарата.

Врачи назначили Кате новое лекарство – «Опсамит», но в льготном обеспечении данным препаратом Минздрав отказал. Мама Кати снова пытается добиться помощи государства, а драгоценное для жизни Кати время уходит. При отсутствии обоих препаратов последствия для здоровья девочки могут быть самыми тяжёлыми. Чтобы жить, Кате необходимо принимать одно из двух лекарств.

21 ноября «Траклир» закончится. Две недели – максимально допустимый перерыв в приёме препарата.

Катя очень хочет жить: она не унывает и любит жизнь, потому что понимает её ценность. «Я есть, живу, и это ценно», – стихотворение с такими словами Катя читала во время одного из своих выступлений на сцене (видеозапись можно посмотреть на странице Кати на сайте фонда «Наташа»). «Мама, не оставляй меня, борись», – не раз слышала её мама. И это помогает не опускать руки.

Семье Кате сейчас очень нужна наша поддержка. Родители не имеют возможности приобрести необходимый для жизни девочки препарат.

О том, как помочь Кате Жогиной, можно узнать на сайте Благотворительного фонда «Наташа»: http://fondnatasha.com/patients/ekaterina_zhogina/details/.

Также на странице Кати – медицинские документы, новости, отчёт о сборе средств, контактная и др. необходимая информация.