Нападающий СКА Павел Дацюк объяснил свои слова про борьбу с «мельницами»

Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Павел Дацюк прокомментировал слова, сказанные после матча с «Металлургом» в минувшее воскресенье, 18 ноября.

«Увидел в СМИ свои слова, сказанные в раздевалке после матча с "Металлургом", и хотел бы внести ясность – те, что касаются капитанства, были сказаны в шутку, в чем можно убедиться, посмотрев видео. Командные цели всегда выше индивидуальных. У нас в команде многие могут быть капитанами. Кандидатуру Евгения Кетова я полностью поддерживаю», – цитирует Дацюка «Спорт-Экспресс».

Павел Дацюк перед матчем с «Металлургом» по неизвестной причине пропустил две игры. На игру с магнитогорцами 40-летний ветеран, который до этого исполнял роль капитана и неизменно входил в первое звено армейской команды, вышел без нашивки и в третьем звене.

После матча Дацюк заявил: «У нас же ротация, я попал в клуб ротации, был капитаном ротации. Вот вернули, теперь будем смотреть, что будет дальше. Меня уже давно ничего не напрягает, только охота играть в хоккей, получать от этого удовольствие, не бороться с мельницами».