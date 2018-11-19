ЦБ наказал «Юнистрим». Платежной системе на шесть месяцев запретили обменивать валюту

Центробанк на полгода ограничил российской платежной системе «Юнистрим» проведение валютообменных операций. Об этом 19 ноября со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам источников издания, ограничение ввели после внеплановой проверки, которая выявила нарушения при идентификации клиентов, обменивавших крупные суммы валюты.

Председатель правления «Юнистрима» Кирилл Пальчун рассказал, что ограничение коснулось операций по обмену валюты, которые не связаны с проведением денежных переводов. Лицензия у компании сохранилась, но ее обязали доработать процедуру идентификации источников. Пальчун добавил, что после решения ЦБ компания приняла решение «склеить» два продукта и отказаться от классических валютообменных операций. По его словам, они приносили «менее 10%» доходов.

«Коммерсантъ» уточняет, что существенную долю доходов «Юнистриму» приносят операции трудовых мигрантов, которые получают зарплату в рублях и отправляют средства на родину в долларах. При этом в ряде стран СНГ обмен в конечной точке затруднен.

По данным газеты, операции с валютой за 9 месяцев 2018 года принесли «Юнистриму» более 1 млрд руб. чистого дохода, что составило 61% общего чистого дохода.