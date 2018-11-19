В здание правительства Камчатки пытался попасть пожилой вооруженный мужчина. Обрез он принёс в пакете

Возле правительства в Петропавловске-Камчатском задержали мужчину, который, предположительно, был вооружен и хотел пройти в здание. Об этом сообщили 19 ноября в пресс-службе правительства Камчатского края.

В сообщении говорится, что у визитёра был предмет, напоминающий обрез. Его задержали и доставили для разбирательства в отдел полиции.

Портал «Кам24» отмечает, что мужчина был пожилым. К зданию администрации он пришел с пакетом, из которого достал похожий на обрез ружья предмет и двинулся к дверям. Путь ему преградил охранник, который вызвал на место оперативную группу Росгвардии. Сопротивления гость не оказал и позволил себя обезоружить.

Личность задержанного устанавливается. Проводится проверка.