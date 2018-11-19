ВМС Аргентины показали фотографии затонувшей подлодки San Juan. Субмарина лежит на глубине 900 метров

В Сети показали затонувшую в 2017 году подводную лодку San Juan. Фотографии опубликовали в Twitter Военно-морские силы Аргентины 19 ноября.

Субмарину нашли в минувшую субботу, 17 ноября. ВМС страны отметили, что ее обнаружили на глубине приблизительно 900 метров и она пострадала от взрыва, причины которого предстоит установить.

Conferencia #AraSanJuan: Asimismo, se identificaron otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, coincidentes con la sección de proa, la popa y la vela. Para ver la conferencia ingresar a https://t.co/kqbfWHwN8p pic.twitter.com/p44WeQDK3z — Armada Argentina (@Armada_Arg) 18 ноября 2018 г.

На фотографиях изображен жилой отсек, где находятся батареи, все системы и оборудование, которое есть у субмарины.

Conferencia #AraSanJuan: Una sección mayor, comprendida por el casco resistente -de acero especial de 33 mm. de espesor-, se encuentra en una sola pieza a 907 m. Es el sector habitable donde se encuentran las baterías y todos los sistemas y equipos que tiene el submarino pic.twitter.com/6WZl67Jlvg — Armada Argentina (@Armada_Arg) 18 ноября 2018 г.

Лодку обнаружила американская компания Ocean Infinity с использованием дистанционно управляемого аппарата. На борту затонувшей субмарины находились 44 подводника. В Аргентине объявили трехдневный траур.

Решать вопрос об извлечении останков моряков будет суд. У Аргентины нет возможностей самостоятельно поднять субмарину, винт которой зарылся в дно океана, на поверхность.