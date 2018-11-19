В ДТП у метро «Лиговский проспект» после пожара погибли двое. Их пытались вытащить прохожие, но спасти не смогли

Две иномарки столкнулись на перекрестке Транспортного переулка и Лиговского проспекта в Петербурге ночью 19 ноября. От столкновения «китаец» вспыхнул, водитель и пассажир погибли.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, «Шкода» и BYD столкнулись около половины первого ночи. После удара китайская иномарка перевернулась и загорелась. Очевидцы в соцсетях сообщают, что вытащить водителя и пассажира из машины пытались прохожие, однако спасти их не удалось.

Вторая иномарка после столкновения проехала еще около сорока метров по Лиговскому проспекту. Четверо человек из «Шкоды» были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По словам очевидцев, BYD выворачивал из Транспортного переулка, второй автомобиль ехал с большой скоростью.