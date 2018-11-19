Путин посетит съезд «Единой России» на фоне падения ее рейтингов из-за пенсионной реформы

Владимир Путин примет участие в съезде «Единой России», запланированном на 7–8 декабря. Об этом 19 ноября пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента. Приезд главы государства ожидается во второй день мероприятия, 8 декабря, уточнил один из собеседников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК, действительно ли Путин намерен посетить съезд «Единой России», ответил, что «этого нельзя исключать».

Встреча главы государства с единороссами пройдет на фоне падения рейтинга партии, связанного с пенсионной реформой. Это будет первый за шесть лет приезд президента на не приуроченный к выборам съезд партии власти. В последний раз он посещал такой съезд в мае 2012 года, когда лидером единороссов был избран Дмитрий Медведев. В 2013 году непосредственно на съезд глава государства не приехал, ограничившись встречей с партийным активом за день до мероприятия. В 2014 и 2015 годах «Единая Россия» съездов не проводила. Отчетно-выборный съезд в январе 2017 года, когда премьера избрали председателем во второй раз, Путин также не посетил. Песков тогда объяснял РБК, что «лидером партии является Дмитрий Медведев, а съезд носит рабочий характер».

Во время своего прошлого президентского срока Путин не пропускал только предвыборные съезды — в июне 2016-го, перед думской кампанией, и в декабре 2017-го, в преддверии президентских выборов. Тогда единороссы объявили о поддержке главы государства, который баллотировался на свой четвертый срок в качестве самовыдвиженца.