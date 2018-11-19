СМИ узнали о гибели вице-спикера Заксобрания Красноярского края. Полтора года назад в том же месте погиб вице-мэр

В центре Красноярска у жилого дома нашли тело вице-спикера краевого Заксобрания, члена партии «Единая Россия» Алексея Клешко. Об этом 19 ноября сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

В Следственном комитете и управлении МВД по региону агентству ситуацию не прокомментировали.

Как уточняет «НГС Красноярск», Клешко нашли рядом с собственным домом по адресу улица Декабристов, 1Г. Предположительно, он выпал с 12-го этажа. Место происшествия оцеплено.

Издание сообщает, что полутора годами ранее у этого же дома было найдено тело вице-мэра Красноярска Юрия Парыгина. Тогда сообщалось, что чиновник выпал из окна 17-го этажа.

Клешко в 1990-е годы работал журналистом, был главным редактором радиокомпании «Местное время», затем главным редактором государственной телерадиовещательной компании. В 1996 году стал депутатом городского Заксобрания, в 2001 года — краевого, вступив в партию «Единая Россия».