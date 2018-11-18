Водитель сбил двух пешеходов на Просвещения и скрылся с места ДТП

Два пешехода попали под колёса автомобиля вечером 18 ноября в Выборгском районе Петербурга. Водитель скрылся с места происшествия.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, наезд произошёл около 18:15 у дома 14/4 по проспекту Просвещения. 63-летняя женщина и мужчина 75 лет пересекали дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В этот момент их сбил неустановленный водитель, предположительно, на «Рено Логан» или на «Ладе Ларгус» без переднего бампера. Автомобилист не стал останавливаться и рванул в сторону улицы Жени Егоровой. Пострадавшие госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Водителя ищут, также в ГИБДД разыскивают очевидцев происшествия.