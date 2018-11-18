Трамп отказался слушать запись с последними словами убитого журналиста Хашкаджи

Президент США Дональд Трамп отказался слушать аудиозапись, на которой запечатлен момент убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

В этом политик признался в интервью на телеканале Fox News, когда его спросили об аудиозаписи, на которой последние слова убитого репортера.

«Да, у нас есть эта запись. Но я не хочу ее слушать. Да и незачем мне это делать», — сказал глава Белого дома.

На уточняющий вопрос журналиста Трамп заявил, что запись очень болезненная. «Ужасно то, что там записано. Мне рассказали, что на ней содержится, так что мне нет надобности слушать», — сказал глава Белого дома.

Трамп назвал случившееся в Стамбуле как ужас и жестокость, однако все равно назвал Саудовскую Аравию близким союзником Соединенных Штатов. По его словам, вполне возможно, что никто никогда не узнает имя настоящего заказчика убийства журналиста.

«В окружении наследного принца, возможно, были люди, которые замешаны. Однако сам принц говорит, что не имеет к этому никакого отношения», — сказал глава Белого дома.

Как выяснилось в середине октября, аудиозапись последних минут жизни Хашкаджи была сделана посредством его «умных» часов. Она позволила выяснить, что журналиста задушили в консульстве Саудовской Аравии после применения к нему пыток.

Хашкаджи отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов 2 октября. С тех пор он не выходил на связь.

Власти Саудовской Аравии признали факт преступления, однако не назвали имя заказчика. Неизвестным остается и местонахождение тела убитого журналиста.