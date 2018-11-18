СКА победил магнитогорский «Металлург»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» в воскресенье, 18 ноября, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Голы у СКА забили Антон Белов (13-я минута матча) и Максим Карпов (34-я). Автором единственной шайбы у гостей стал Андрей Чибисов (24-я).

СКА набрал 47 очков, сократив отставание от лидирующего в Западной конференции ЦСКА до одного балла. Следующим соперником петербуржцев станет «Северсталь». Встреча пройдет 22 ноября в Череповце.