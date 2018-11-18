Руководство колонии объяснило изысканное меню Цеповяза близостью к морю

Географическим положением и курсом на «гуманизацию общества» объяснил поедание крабов членом банды Цапков в колонии один из заместителей начальника ИК-3 в Амурской области.

Должностное лицо, попросившее не называть своего имени, согласилось поговорить с «Московским комсомольцем». Собеседник издания напомнил, что заключенные колонии строгого режима имеют право на передачи от родственников и на сохранение продуктов, которые они получили при длительных свиданиях.

«Прошли те времена, когда в обществе говорили: "Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй". Исправительное учреждение является небольшим отражением нашего общества, которое в последние годы ориентируется на гуманизацию», — заявил замначальника ИК.

Он добавил, что правозащитники «воспринимают как пытки» любые ужесточения условия содержания заключенных.

Представитель колонии также добавил, что условия содержания зависят не от состава преступления, а от поведения заключенного. По его словам, Цеповяз «вел себя безупречно» — как и многие осужденные на долгий срок, которые не хотят портить отношения с администрацией колонии.

«У нас географически складывается так, что Амурская область находится в близости к морю, и морепродукты, в том числе икра, не являются редкостью в магазинах или дефицитным продуктом», — объяснил собеседник газеты.

В ИК-3 все осужденные «совершили особо тяжкие преступления, а внимание только к Цеповязу», посетовал он.

«Не знаю, что теперь с нами будет... Проверка покажет, конечно, результат, но заявления представителей прокуратуры и Следственного комитета, конечно, оптимизма сотрудникам не добавляют», – отметил «гражданин начальник», имея в виду, прежде всего, вскрывшийся факт использования сотового телефона Цеповязом.