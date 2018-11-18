В ДНР заявили, что Украина готовит диверсию на местном заводе удобрений

На химическом заводе «Стирол» в Горловке готовится диверсия, опасаются в ДНР.

Об этом, как пишет 18 ноября «Коммерсантъ», заявил начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов. В качестве организаторов он называет «украинское командование совместно с западными кураторами». Цель предполагаемой операции — начать продвижение вглубь территории ДНР, пока все силы республики будут брошены на эвакуацию населения.

Завод «Стирол» был одним из крупнейших в Европе производителей минеральных удобрений – аммиака и карбамида аммиачной селитры, полистиролов, минеральных кислот и солей, органических смол, – а также полимерных материалов и изделий из них.

Ранее в ДНР утверждали, что Киев в своем стремлении осуществить провокацию в Донбассе может пойти на крайние меры, «вплоть до затопления коммерческого судна, причем как украинского, так и иностранного» в Азовском море.