Молодожёны из Петербурга погибли в ДТП во время путешествия по Доминикане. Родные собирают деньги на транспортировку тел

Молодожены из Санкт-Петербурга, Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова, погибли в Доминикане спустя несколько месяцев после свадьбы. Об их трагической смерти рассказал на своей странице в соцсетях брат Дмитрия Андрей. Там же он объявил сбор средств на транспортировку тел.

Пара попала в ДТП под городом Санта-Доминго 15 ноября. Судя по геолокации в Instagram, молодожёны проживали в Сосуа, что находится 4 часах езды от места гибели, на другом конце острова. Не исключено, что для поездки они взяли автомобиль напрокат.

30-летний тату-мастер Дмитрий женился на Александре летом 2018 года. В начале октября пара уже была в Доминикане и радовалась яркому солнцу. Судя по публикациям в соцсетях, супруги ехали не по путёвке, а самостоятельно. Снимали квартиры, исследовали остров. Дмитрий и Александра путешествовали не одни, а со своей собакой – чёрной немецкой овчаркой Альфой. Что стало с домашним питомцем – не уточняется. Сама Александра в Instagram писала, что они едут в Доминикану на неопределённый срок. Дальше в её планах была жизнь в Соединённых Штатах.

Пользователи соцсетей спрашивают, почему страховка, которую наверняка покупали молодожёны, не может покрыть затраты на транспортировку тел. «Фонтанка» задала Андрею Онышкевичу аналогичный вопрос, на который тот пока не ответил.

У консульства РФ в Доминикане сегодня выходной день, его телефоны молчат. Судя по публикациям Андрея Онышкевича, дипломаты обещали помочь семье со сбором документов.