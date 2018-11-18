Украина против российского кандидата на пост главы Интерпола. Тот начинал карьеру в Житомирском обкоме комсомола

Украина выступила против кандидата от России на пост главы Интерпола, несмотря на то, что Александр Прокопчук родился в УССР и закончил Киевский государственный университет.

Выборам главы международной организации посвящена публикация на сайте МВД Украины, размещенная днем 18 ноября. Глава ведомства Арсен Аваков в тексте обвиняет Россию в злоупотреблении полномочиями Интерпола – якобы Москва использует международную организацию для преследования своих политических оппонентов. При этом глава ведомства также отметил, что Украина проводит широкие консультации по вопросу выборов нового главы организации.

Отметим, что генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук, являющийся основным кандидатом на пост руководителя организации, родился в УССР в 1961 году. В 1983 году закончил Киевский государственный университет и до переезда в Москву работал в Житомирском обкоме комсомола.