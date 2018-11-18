Украина против российского кандидата на пост главы Интерпола. Тот начинал карьеру в Житомирском обкоме комсомола
Украина выступила против кандидата от России на пост главы Интерпола, несмотря на то, что Александр Прокопчук родился в УССР и закончил Киевский государственный университет.
Выборам главы международной организации посвящена публикация на сайте МВД Украины, размещенная днем 18 ноября. Глава ведомства Арсен Аваков в тексте обвиняет Россию в злоупотреблении полномочиями Интерпола – якобы Москва использует международную организацию для преследования своих политических оппонентов. При этом глава ведомства также отметил, что Украина проводит широкие консультации по вопросу выборов нового главы организации.
Отметим, что генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук, являющийся основным кандидатом на пост руководителя организации, родился в УССР в 1961 году. В 1983 году закончил Киевский государственный университет и до переезда в Москву работал в Житомирском обкоме комсомола.
Справка:
Напомним, ранее Times сообщал, что Прокопчук c большой долей вероятности займет пост главы организации в 2019 году. С 2006 по 2011 годы он был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, после чего возглавил его. В 2016 году стал вице-президентом Интерпола. Основным соперником россиянина СМИ называют кандидата от Южной Кореи Ким Чон Ян.
Предыдущий глава Интерпола заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй сложил с себя полномочия после того, как китайские правоохранители заподозрили его в получении взяток и нарушении закона.
Выборы нового руководителя Интерпола пройдут 21 ноября.