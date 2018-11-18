«Я должен драться?». Дацюк намекнул на проблемы в СКА

СКА в напряженном матче обыграл магнитогорский «Металлург», но главной темой стало лишение капитанской повязки Павла Дацюка. Отдел спорт «Фонтанки» рассказывает, что заставило одного из самых уважаемых российских игроков цитировать Сервантеса.

Александр Николаев/Интерпресс

На первый взгляд у СКА все хорошо. Нервное начало сезона сменилось стабильностью. Армейцы постепенно набирают обороты. Команда Ильи Воробьева уверенно идет на втором месте в Западной конференции, уступая только ЦСКА. Но внутри клуба происходит явно более бурная жизнь.

Отсутствие того или иного хоккеиста в заявке СКА не новость. Тренеры постоянно говорят про ротацию: слишком много хоккеистов было куплено, каждый из них хочет играть. Существует лишь очень узкая группа неприкосновенных, куда, как казалось до последнего момента, входил и Павел Дацюк. Но капитан армейцев не появлялся на льду два матча подряд. Журналисты предположили, что у нападающего рецидив старой травмы колена. Илья Воробьев ничего не объяснял, сказав только, что Дацюк готовится выйти на лед. В игре с магнитогорским «Металлургом» 40-летний ветеран действительно появился, но, ко всеобщему удивлению, лишь в третьем звене и без капитанской нашивки. Буква «К» осталась у Евгения Кетова, выводившего в этой роли команду на лед в отсутствие Дацюка.

«Кетов хорошо проявил себя в прошлом матче, и мы решили ничего не менять», – выдал максимально странное объяснение необычной ситуации тренер СКА Алексей Кудашов перед игрой с магнитогорским «Металлургом».

Первое удаление заработали магнитогорцы. На пятой минуте в штрафной бокс отправился Яков Рылов за нарушение на Давиде Рундбладе. СКА неплохо провел следующие две минуты в большинстве, нанеся несколько опасных бросков по воротам Василия Кошечкина. Один раз ошибка Сергея Плотникова при передаче чуть не стоила армейцам пропущенной шайбы при численном перевесе.

В равных составах «Металлург» выглядел опаснее. Несколько раз гости устраивали пожар у ворот Магнуса Хелльберга. Благодаря второму подряд удалению Рылова, СКА удалось немного сбить спесь сопернику и выйти вперед. Забил Антон Белов, для которого эта шайба стала первой в сезоне.

В начале второго периода гости прижали СКА к воротам Хелльберга. Петербуржцы излишне засуетились, возникли ошибки. В этот раз магнитогорцам удалось додавить соперника и сравнять счет. Андрей Чибисов снайперским ударом отправил шайбу в дальнюю девятку. У шведского вратаря армейцев не было ни одного шанса. На 35 минуте удалился Алексей Береглазов и Максиму Крапову понадобилось всего 13 секунд, чтобы вывести СКА вперед. Отличный пас из-за ворот отдал Никита Гусев, и это вывело его в лидеры бомбардирской гонки. Теперь на счету Гусева 36 (7+28) очков.

В третьем периоде СКА сделал ставку на быстрые контратаки. Броски получались опасными, но Кошечкин был надежен. В то же время попытки гостей, которым нужно было отыгрываться, получались неточными. Теперь уже нервничали и суетились магнитогорцы. Из-за чрезмерного желания 22-летний Архип Неколенко сфолил в чужой зоне и был удален. Хотя реализовать большинство СКА не удалось, этот момент сбил темп «Металлургу».

За две минуты до окончания матча магнитогорцы поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Но это им не помогло. Скорее у СКА было несколько шансов забить в пустые ворота, но немного не повезло. Итог – победа со счетом 2:1.

После матча тема с лишением Дацюка капитанской повязкой вышла на новый уровень.

«У нас много лидеров в команде, большинство сегодня забило и без Дацюка. Мы пошли тем же составом капитана и ассистентов, что и в прошлом матче, поэтому Дацюк вышел без нашивки», – заявил Илья Воробьев.

Сам Дацюк ничего конкретного не сказал, но за его фирменным юмором и аллюзиями многое прояснилось.

«Это вопрос не ко мне. Я такой же солдат, как все, только чуть опытнее в каких-то моментах. Почему, меня предупредили. Или я должен драться? Без обид, всё нормально, продолжаем работать. Главное, это идёт на пользу команде. Временно это или нет, вопрос не ко мне. Мне хоть в третьем звене играть, хоть в каком, лишь бы польза была. Сегодня не так много пользы, но какую-то, наверное, принёс. У нас же ротация, я попал в клуб ротации, был капитаном ротации. Вот вернули, теперь будем смотреть, что будет дальше. Меня уже давно ничего не напрягает, только охота играть в хоккей, получать от этого удовольствие, не бороться с мельницами», – заявил Дацюк.

Игроки СКА в этом сезоне уже не в первый раз намекают на свое недовольство сложившейся ситуацией в команде. Почти каждый из них мог бы регулярно играть почти в любой другой команде КХЛ в первом-втором звене, но в СКА они сидят в запасе по нескольку матчей подряд из-за явного переизбытка хоккеистов. Но впервые об этом высказался игрок уровня Дацюка. Похоже, что терпению приходит конец.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»