Путин и Трамп снова попытаются остаться наедине — на этот раз в Аргентине

Владимир Путин и Дональд Трамп, действительно, намерены встретиться в Аргентине на полях саммита G-20.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что эксперты вскоре начнут готовить повестку дня для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, о новой встрече в Буэнос-Айресе лидеры договорились, прощаясь в Париже.

«Прощаясь в Париже, Трамп сказал: «Ну что, до встречи в Буэнос-Айресе?» Наш президент подтвердил», – рассказал Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», которая 18 ноября вышла на телеканале «Россия-1».

Впрочем, в Кремле на перспективу новой встречи смотрят без иллюзий. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что «никаких прорывов на американском направлении ожидать не стоит».

Весной этого года лидеры России и США пообщались в Хельсинки, после чего предполагалось продолжить разговор в Париже, но содержательной беседы не случилось.