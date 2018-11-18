«Зенит» обыграл «Шальке-04». Победный гол забил Оздоев

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился товарищеский матч против «Шальке-04» в воскресенье, 18 ноября, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1.

Голы у «Зенита» забили Матиас Краневиттер (6-я минута) и Магомед Оздоев (78-я). Автором единственного мяча у немецкого клуба стал Стивен Скжибски (35-я).

На матче присутствовали 41 214 зрителей.

Следующий матч «Зенит» проведет против «Ростова» 25 ноября.