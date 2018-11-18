«Работать с детьми-инвалидами совсем не страшно». В «Солнечном острове» школьники с нарушением слуха экзаменовали новых волонтёров

В оздоровительном конном центре «Солнечный остров» школьники с нарушением слуха испытали волонтёров, которые прошли обучение в рамках проекта «Я знаю! Я могу!». Новоиспечённые добровольцы устроили праздник, ставший для них своего рода экзаменом.

Оздоровительный конный центр «Солнечный остров»/

Поиски подков единорога, экскурсия на конюшню, рыбалка и многое другое. Праздник, который подготовили волонтёры для ребят из школы-интерната №31 Невского района, был весёлым и насыщенным. Особенность заключалась в том, что школьники – с нарушением слуха, и для организации праздника добровольцы применили знания, полученные в ходе обучения в рамках проекта «Я знаю! Я могу!», реализованного оздоровительным конным центром «Солнечный остров».

Необходимость специальной подготовки волонтёров для проведения праздничных мероприятий с участием детей с особенностями развития стала очевидной при реализации программы «Равные возможности» по преодолению социальной исключенности детей-инвалидов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Тогда было проведено 12 социально-реабилитационных праздников, в которых приняли участие более 100 волонтёров. Тогда же стало понятно: требуется специальная подготовка волонтёров к работе на праздниках со смешанными группами детей-инвалидов. «Когда у тебя на игровой станции сначала ребенок с нарушениями аутистического спектра, потом с нарушениями зрения, а потом ребенок на коляске, то к каждому нужен свой подход, под каждого нужно и можно адаптировать игру», – рассказывают в центре.

В «Солнечном острове» решили устранить этот пробел и разработали проект «Я знаю! Я могу!», направленный на подготовку волонтёров – студентов учебных заведений Петербурга к проведению социально-реабилитационных праздников для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта были проведены обучающие семинары, на которых рассматривались особенности взаимодействия и основные ошибки при проведении праздников для людей с разными типами нарушений.

Финальным заданием стала защита проектов в группах – волонтёры писали собственный сценарий праздника, где им нужно было учесть особенности своей целевой группы. Для детей с нарушениями слуха – больше игр с тактильным взаимодействием, а для слабовидящих участников – включение звуковой составляющей, например, сбивать «заколдованные» баночки на звук колокольчика. Проверкой полученных знаний и навыков и стал праздник, проведенный для школьников с нарушением слуха.

Детям предстояло, например, помочь единорогу найти потерянные подковы. Также они побывали на экскурсии «В мир лошади», где узнали о том, как устроена конюшня, как ухаживать за лошадьми, как их кормить и многое другое. Верхом на лошади они почувствовали себя настоящими всадниками, выполняя различные упражнения и проходя маршрут. Показывали свою ловкость и смелость на веревочном городке, проходили игры на сплочение, участвовали в эстафетах, стреляли из лука, рыбачили и многое другое.

Для многих волонтёров этот праздник – первый опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Но, по их словам, опыт положительный.

«Оказывается, работать с детьми-инвалидами совсем не страшно! А очень интересно и даже весело – столько отдачи мы еще не получали. Проводя для них праздник, ты и сам радуешься и вдохновляешься», – поделились студенты Волонтерского центра СЗФ РГУП.

Проект «Я знаю! Я могу!» завершился. Но оздоровительный конный центр «Солнечный остров» продолжает свою работу, которую ведёт уже более 20 лет – занимается реабилитацией детей и взрослых с диагнозами ДЦП, полиомиелит, ампутации, синдром Дауна, аутизм, рассеянный склероз и другими.