Двое участников акции в поддержку крымских татар задержаны в Петербурге за отказ показать паспорта

Двух участников одиночного пикета задержала полиция на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы в Петербурге. 18 ноября там проходит очередная акция в поддержку крымских татар «Стратегия-18».

Как рассказала «Фонтанке» активистка Ольга Смирнова, сначала задержали петербуржца Евгения Тарасова. Он стоял с плакатом, на который была нанесена следующая надпись: «В многонациональном Крыму по признаку национальности притесняют только крымских татар». Сотрудники полиции подошли к мужчине и попросили его предъявить документы для проверки гражданства. Тот отказался, за что его и повезли в 78-е отделение полиции на улице Чехова, сказав, чтобы он взял плакат с собой. Однако Тарасов успел передать его другим участникам акции.

Далее сотрудники полиции задержали второго участника одиночного пикета – Дмитрия Дорохина. На его плакате и вовсе не было ничего про современную Россию, только про сталинские репрессии, что, по мнению, Ольги Смирновой, вполне укладывается в историческую парадигму. Причина задержания та же – отказ предоставить паспорт. На сей раз полиция проследила, чтобы активист взял с собой плакат.

На данный момент бессрочная акция «Стратегия-18», которая ежемесячно проводится в Петербурге, завершена. Все участники поехали в 78-е отделение полиции на Чехова, 15, поддержать задержанных.