Янукович выбыл из судебных разбирательств минимум на три недели - он прикован к больничной кровати

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Виктор Янукович являлся премьером Украины с 2002 по 2005 год и с 2006 по 2007 год, на пост президента он впервые баллотировался после ухода Леонида Кучмы в 2004 году. По первоначальным данным ЦИК Украины, он опередил своего соперника, Виктора Ющенко, однако после массовых протестов был назначен третий тур, в котором Янукович проиграл. Однако в 2010 году Янукович все же смог добиться поста президента по итогам выборов. В 2014 году в результате Евромайдана, столкновений в Киеве и затяжного политического кризиса Янукович был отстранен от власти. 23 февраля он бежал в Крым, откуда он был эвакуирован в Россию. Уже с территории России он обратился к Владимиру Путину с просьбой «использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины».

На Украине Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и умышленных действиях, совершенных с целью изменения территории и государственной границы Украины. Сторона обвинения запросила для него 15 лет лишения свободы.