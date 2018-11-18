Песков: Автоматическая передача Курил Японии абсолютно невозможна

Автоматическая передача Японии Курильских островов невозможна. Об этом заявил Дмитрий Песков в воскресенье, 18 ноября, в ответ на «политологические домыслы».

«За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее… Это не так. И так быть не может», – сказал пресс-секретарь в эфире программы «Москва. Россия. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков также пояснил, что Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ взяли за основу переговоров по этой проблеме советско-японскую декларацию 1956 года.

«Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет», – сказал Песков.

Он добавил, что в вопросе о Курилах необходим поиск компромисса, который устроит обе стороны. Пресс-секретарь президента отметил, что переговоры по мирному договору с Токио будут вестись с учетом союзнических обязательств Японии, учитываться будет и поддержка этой страной санкций США против России.

15 ноября Владимир Путин встретился с Синдзо Абэ в Сингапуре. Российский лидер рассказал, что Япония готова была бы вернуться к обсуждению проблемы на основе декларации 1956 года, но в декларации, по словам первого лица страны, далеко не всё ясно. На встрече японский премьер заверил российского президента, что если Москва передаст Токио часть южных островов, то на них не будет американских военных баз.