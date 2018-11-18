Министр просвещения Васильева назвала некорректным тест Рособрнадзора, проваленный учителями
Министр просвещения России Ольга Васильева заступилась за учителей, проваливших тестирование по математике и информатике,.
Высказалась министр в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале 18 ноября.
«Исследование (исследование компетенций педагогов, которое проводил Рособрнадзор. – Прим. ред.) является некорректным от начала и до конца, – заявила Васильева. – Исследование не закончилось, результаты были опубликованы незаконченного исследования».
Как ранее сообщала «Фонтанка», предварительные итоги исследования Рособрнадзора показали, что каждый второй учитель математики в стране толком не знает собственный предмет. Наравне с математиками худшие результаты показали учителя основ духовно-нравственной культуры народов России.
Справка:
В тестах преподавательской компетенции приняли участие 67 регионов и 22 тысячи учителей. Проверялось не только знание предмета, но и объективность оценки работы учеников и умение решать методические задачи.
Исследование компетенции — это часть программы, которая вошла в президентский указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Одна из его целей — попадание России в десятку мировых лидеров по качеству общего образования. Участие в тестировании добровольное, результаты на дальнейшую работу учителей не повлияют.