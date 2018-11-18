Министр просвещения Васильева назвала некорректным тест Рособрнадзора, проваленный учителями

Министр просвещения России Ольга Васильева заступилась за учителей, проваливших тестирование по математике и информатике,.

Высказалась министр в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале 18 ноября.

«Исследование (исследование компетенций педагогов, которое проводил Рособрнадзор. – Прим. ред.) является некорректным от начала и до конца, – заявила Васильева. – Исследование не закончилось, результаты были опубликованы незаконченного исследования».

Как ранее сообщала «Фонтанка», предварительные итоги исследования Рособрнадзора показали, что каждый второй учитель математики в стране толком не знает собственный предмет. Наравне с математиками худшие результаты показали учителя основ духовно-нравственной культуры народов России.