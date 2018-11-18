РФ ограничила транзит американского мяса по своей территории

Россельхознадзор временно ограничивает транзит американского мяса птицы в Казахстан по территории РФ. Мера начнет действовать 20 ноября.

Как сообщает 18 ноября пресс-служба ведомства, такое решение принято из-за угрозы попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения.

«Такое развитие событий возможно по причине отсутствия в Республике Казахстан внутренней системы прослеживаемости перемещения подконтрольных госветнадзору товаров и несоблюдения сроков интеграции информационных систем», – отметили в Россельхознадзоре.

В октябре служба приостановила движение семи партий американской птицы, следующих в Казахстан из США. Ветеринарные сертификаты на часть продукции были «из будущего», некоторый объем мяса поступил на территорию ЕАЭС с уже завершенным сроком хранения. А в продукции предприятий Mountaire Farms Incorporated и Equity Group-Kentucky Division нашли остатки лекарств. 185 тонн груза вернули на территорию Евросоюза.

Ввоз американского мяса на свою территорию Россия запретила еще в 2014 году.