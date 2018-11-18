В Бельгии появится женский спецназ

В бельгийской армии появится женский спецназ.

Как передает 18 ноября «Коммерсантъ», подразделение сил специального назначения, состоящее исключительно из женщин-военнослужащих, начнет функционировать в вооруженных силах Бельгии уже в конце 2019 года — начале 2020 года.

В бельгийской армии насчитывается 27 тыс. женщин, это 7,8% от общего числа военнослужащих. Причем среди офицеров женщин больше — 13,9%.

Принимать женщин на военную службу в Бельгии начали в 1975 году. Всеобщий призыв на срочную службу в бельгийской армии был упразднен в 1992 году и восстановлен в 2010-м на добровольной основе.