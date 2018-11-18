Совет по наследию вновь рассмотрит расширение Музея Достоевского в Петербурге

Совет по культурному наследию при правительстве Петербурга вернётся к вопросу о строительстве нового корпуса музея Достоевского в Кузнечном переулке. Заседание состоится 29 ноября, заинтересованные стороны уже получили приглашения, сообщили «Фонтанке» источники в градостроительной среде.

Такую же информацию подтвердила и секретарь Совета Ксения Черепанова.

«Заседание планируется, но это пока ещё не утверждённая дата. На нём будут представлены предложения архитектора с учётом замечаний, высказанных на прошлом заседании совета: Евгений Герасимов представит варианты фасада здания», — отметила она.

Имя рецензента пока не называется, так как материалы заседания ещё утверждаются, добавила Ксения Черепанова.

Напомним, расширить имеющееся здания Музея Достоевского новым корпусом предлагает фонд «Петербург Достоевского». Его совладельцы — глава музея Наталья Ашимбаева, архитектор Евгений Герасимов и сын экс-главы РЖД, бизнесмен Андрей Якунин. Культурное учреждение подчёркивает, что стеснено и не может реализовывать все свои программы в имеющихся помещениях. Градозащитное сообщество критически восприняло инициативу и считает, что проект вторгается в историческую застройку Кузнечного переулка. Совет по культурному наследию рассмотрел вопрос 11 октября, но по инициативе вице-губернатора Игоря Албина отложил голосование.