18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +1
$ 65.99р
74.90р
18:44 18.11.2018
Расширенный поиск

Город
18.11.2018 14:37
Печать

Совет по наследию вновь рассмотрит расширение Музея Достоевского в Петербурге

Совет по культурному наследию при правительстве Петербурга вернётся к вопросу о строительстве нового корпуса музея Достоевского в Кузнечном переулке. Заседание состоится 29 ноября, заинтересованные стороны уже получили приглашения, сообщили «Фонтанке» источники в градостроительной среде.

Такую же информацию подтвердила и секретарь Совета Ксения Черепанова. 

«Заседание планируется, но это пока ещё не утверждённая дата. На нём будут представлены предложения архитектора с учётом замечаний, высказанных на прошлом заседании совета: Евгений Герасимов представит варианты фасада здания», — отметила она. 

Имя рецензента пока не называется, так как материалы заседания ещё утверждаются, добавила Ксения Черепанова.

Напомним, расширить имеющееся здания Музея Достоевского новым корпусом предлагает фонд «Петербург Достоевского». Его совладельцы — глава музея Наталья Ашимбаева, архитектор Евгений Герасимов и сын экс-главы РЖД, бизнесмен Андрей Якунин. Культурное учреждение подчёркивает, что стеснено и не может реализовывать все свои программы в имеющихся помещениях. Градозащитное сообщество критически восприняло инициативу и считает, что проект вторгается в историческую застройку Кузнечного переулка. Совет по культурному наследию рассмотрел вопрос 11 октября, но по инициативе вице-губернатора Игоря Албина отложил голосование.


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
17.11.2018 11:00

ТРК «Питер Радуга» готовится удивлять

В эти новогодние праздники ТРК «Питер Радуга» готовится удивлять гостей как никогда ранее.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.11.2018 19:00

Специальные цены в «Образцовых кварталах»

До конца этой осени в ЖК «Образцовые кварталы» действуют специальные цены на квартиры в готовых домах.
ГК «Лидер Групп»
16.11.2018 17:28

ГК «Лидер Групп» стала победителем конкурса «Строймастер-2018»

Конкурс профессионального мастерства в строительной отрасли Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Строймастер» ежегодно отмечает выдающихся мастеров своего дела.
Андрей Роганков/ предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
16.11.2018 16:53

Специалист Группы «Эталон» получил гран-при конкурса «СТРОЙМАСТЕР – 2018»

15 ноября 2018 года во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области «СТРОЙМАСТЕР – 2018».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.11.2018 16:34

В мобильном приложении Аэрофлота появились интерактивные карты 12 аэропортов мира

Аэрофлот усовершенствовал свое мобильное приложение, добавив туда карты двенадцати аэропортов мира. В их число входит и интерактивная карта московского аэропорта Шереметьево (терминалы D, E, F) с возможностью навигации внутри здания.
Группа компаний «ЦДС»
16.11.2018 16:19

Группа ЦДС вошла в число победителей конкурса «Керамогранит в архитектуре – 2018»

ООО «ПКБ «Строй-Проект», входящее в Группу ЦДС, стало победителем конкурса «Керамогранит в архитектуре – 2018» в номинации «Керамогранит в интерьере общественных зданий».
Setl City
16.11.2018 16:16

Setl City наградили за лучшую строительную площадку

ЖК «Солнечный город» от Setl City стал обладателем гран-при национального конкурса «Строймастер-2018» в номинации «Лучшая строительная площадка-2018». Торжественная церемония награждения состоялась 15 ноября во Дворце труда.
16.11.2018 12:36

«Алмаз – Антей» примет участие в выставке «Транспорт России 2018»

12-я Международная выставка «Транспорт России» пройдет в Москве в рамках Транспортной недели с 20 по 22 ноября 2018 года. Холдинг представит проекты по модернизации аэронавигационной системы.
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
16.11.2018 10:36

Сайт «Петербургской Недвижимости» признали лучшим

«Петербургская Недвижимость» второй год подряд занимает первое место в номинации «Лучший сайт агентства недвижимости по продаже новостроек» на престижной отраслевой премии WEB-Realtor.
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
15.11.2018 19:00

Квартира недели в ГК «Лидер Групп»

Сегодня мы покажем европланировку площадью 41,87 кв.м. – хорошее решение для семьи из двух человек.
Компания Л1
15.11.2018 17:22

ЖК «Маршал» и ЖК «Граф Орлов» аккредитованы еще одним банком

Компания Л1 получила аккредитацию в «АК Барс» Банке на квартиры в ЖК «Маршал» и строящиеся корпуса ЖК «Граф Орлов».
ГК «Эталон»
15.11.2018 16:18

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще двух банков

Жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А, аккредитован АО «Альфа-Банк» и ПАО «Бинбанк»