Янукович доигрался и не выступит с последним словом в суде по делу о госизмене

Бывший президент Украины Виктор Янукович не скажет свое последнее слово в Оболонском суде Киева 19 ноября в процессе по делу о госизмене.

Об этом сообщает 18 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Януковича Александра Горошинского. Причина — медицинская. Опальный на родине политик угодил в НИИ имени Склифосовского в Москве еще 16 ноября, в тот же день был выписан и отправился в некую частную клинику. Адвокат подчеркивает, что будет ставить вопрос о переносе выступления его клиента с последним словом.

Как ранее сообщала «Фонтанка», пациент Виктор Федорович Янукович попал в клинику скорой помощи в Москве после сеанса игры в теннис. У него диагностировали кровоизлияние в коленный сустав и подозрение на травму позвоночника.