Янукович доигрался и не выступит с последним словом в суде по делу о госизмене
Бывший президент Украины Виктор Янукович не скажет свое последнее слово в Оболонском суде Киева 19 ноября в процессе по делу о госизмене.
Об этом сообщает 18 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Януковича Александра Горошинского. Причина — медицинская. Опальный на родине политик угодил в НИИ имени Склифосовского в Москве еще 16 ноября, в тот же день был выписан и отправился в некую частную клинику. Адвокат подчеркивает, что будет ставить вопрос о переносе выступления его клиента с последним словом.
Как ранее сообщала «Фонтанка», пациент Виктор Федорович Янукович попал в клинику скорой помощи в Москве после сеанса игры в теннис. У него диагностировали кровоизлияние в коленный сустав и подозрение на травму позвоночника.
Справка:
Виктор Янукович являлся премьером Украины с 2002 по 2005 год и с 2006 по 2007 год, на пост президента он впервые баллотировался после ухода Леонида Кучмы в 2004 году. По первоначальным данным ЦИК Украины, он опередил своего соперника, Виктора Ющенко, однако после массовых протестов был назначен третий тур, в котором Янукович проиграл. Однако в 2010 году Янукович все же смог добиться поста президента по итогам выборов. В 2014 году в результате Евромайдана, столкновений в Киеве и затяжного политического кризиса Янукович был отстранен от власти. 23 февраля он бежал в Крым, откуда он был эвакуирован в Россию. Уже с территории России он обратился к Владимиру Путину с просьбой «использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины».
На Украине Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и умышленных действиях, совершенных с целью изменения территории и государственной границы Украины. Сторона обвинения запросила для него 15 лет лишения свободы.