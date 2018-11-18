На Шлиссельбургском проспекте «Теплосеть» заменила два метра трубы

Горячая вода вернулась в дома в Невском районе Петербурга. 18 ноября ремонтные работы на Шлиссельбургском проспекте завершены, сообщили «Фонтанке» в АО «Теплосеть».

«18 ноября в 7:30 специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили сварочные работы у дома №22 по Шлиссельбургскому проспекту. В настоящий момент подача горячего водоснабжения осуществляется в штатном режиме. Теплоэнергетики заменили 2 метра трубопровода», – рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, тепломагистраль в Рыбацком дала течь вечером 17 ноября. Из-за аварии перебои с подачей горячей воды ощущались в двух домах.