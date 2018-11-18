Футболист «Зенита» Паредес согласился на переход в «Милан»

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредес готов перейти в «Милан».

Как сообщает Calciomercato.com, 24-летний аргентинец дал согласие на трансфер в итальянскую команду. Однако клубы не могут договориться между собой о размере отступных. «Милан» уже потратил 35 миллионов евро на покупку Лукаса Пакеты у «Фламенго» и не готов пойти на схожие траты из-за финансового фейр-плей, в то время как «Зенит» просит за Паредеса 30 миллионов.

Напомним, сине-бело-голубые приобрели Паредеса в 2017 году. Петербуржцы заплатили за него «Роме» 23 млн евро — это был самый дорогой трансфер «Зенита» в том году.

В прошлом сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 28 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.