Авторы мультфильма «Маша и Медведь» ответили на сравнение Маши с Путиным

Авторы мультсериала «Маша и Медведь» и посольство России в Великобритании ответили британской газете Times, назвавшей мультфильм орудием пропаганды.

Об этом 18 ноября сообщает «Российская газета».

В публикации Times российский мультсериал «Маша и Медведь» назвали элементом «кремлевской пропаганды», инструментом «мягкой силы», а Машу за ее активность и решительность и вовсе сравнили с Владимиром Путиным, отметив, что анимационный ребенок «слишком много на себя берет».

Посольство России в Великобритании ответило на критику британской газеты через Twitter, всесторонне разделив самые худшие опасения издания и посоветовав немедленно открыть в Балтике «анти-мультипликационный центр», а также поместить всех художников-мультипликаторов в санкционный список ЕС. В посольстве предупредили, что подход требуется «решительный и очень дорогостоящий».

Руководитель студии «Анимакорд», выпускающей мультсериал, Дмитрий Ловейко, в свою очередь, подчеркнул, что «Маша и Медведь» не получают государственного финансирования, и в мультфильме нет «каких-либо политических параллелей».

Мультсериал «Маша и медведь» – рекордсмен по просмотрам в YouTube. В 2017 году серия «Маша + Каша» набрала 2 миллиарда просмотров и заняла пятое место в списке самых просматриваемых роликов, разделив триумф с клипами Джастина Бибера, Бруно Марса и Тейлор Свифт. На англоязычный канал мультсериала на YouTube подписано более 4,2 миллиона пользователей.