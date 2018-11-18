Более 400 человек пострадали в ходе акций протеста во Франции. Противники высоких цен на бензин штурмовали здание МВД

Свыше четырёх сотен человек пострадали в ходе французских акций протеста, посвященных увеличению цен на бензин и повышению налогов. Об этом 18 ноября сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

«Всего в 2034 акциях приняли участие 287,7 тыс. человек. При этом пострадали 409, из них 14 находятся в тяжелом состоянии. Среди полицейских, жандармов и сотрудников пожарно-спасательной службы пострадали 28 человек, некоторые получили тяжелые ранения»,— цитирует Кристофа Кастанера радиостанция RTL.

Министр внутренних дел также добавил, что полицейскими и жандармами были задержаны 282 человека, из них минувшей ночью — 73. Правоохранительным органам удалось насчитать 87 мест, где проходили манифесты. В них участвовали 3,5 тысячи человек. Они перекрывали дороги, ввязывались в драки, а в Париже бунтовщики и вовсе пытались штурмовать главное здание МВД.

Беспорядки во Франции прошли в субботу, 17 ноября. Манифестанты перекрывали дороги, в ходе чего нередко сами же и страдали. Так, в ходе протеста в департаменте Савойя девушку, перекрывшую дорогу, насмерть сбил легковой автомобиль.

Выйти французов на улицы вынудило повышение цен на топливо. Предполагается, что удорожание дизеля на 6,5%, а бензина на 2,9% заставит граждан Франции пересесть с личных авто на общественный транспорт или отказаться от бензиновых двигателей в пользу электромобилей.