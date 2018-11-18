В Мурманске умер пострадавший при затоплении плавучего дока во время ремонта «Адмирала Кузнецова»

Пострадавший при аварии на плавучем доке в Мурманске умер в ночь на 18 ноября.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Сегодня ночью после резкого ухудшения состояния скончался пострадавший во время аварии на плавдоке пациент. Ранее его состояние оценивалось как стабильно тяжелое», — рассказали в правительстве.

С момента ЧП прошло уже более двух недель. Авария на плавучем доке ПД-50 произошла 30 октября. В тот день из-за перебоев с электричеством ушел под воду плавдок, на котором шел ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов». В результате на авианосец упал башенный кран.

Пострадали четыре человека, один из которых находился в тяжелом состоянии. Кроме того, один рабочий пропал без вести. Его тело нашли в Кольском заливе только 16 ноября, но следственные органы до сих пор официального подтверждения не дали.

На днях в регионе отчитались о полном восстановлении «Адмирала Кузнецова» после ЧП.