Происшествия
В Мурманске умер пострадавший при затоплении плавучего дока во время ремонта «Адмирала Кузнецова»
Пострадавший при аварии на плавучем доке в Мурманске умер в ночь на 18 ноября.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Сегодня ночью после резкого ухудшения состояния скончался пострадавший во время аварии на плавдоке пациент. Ранее его состояние оценивалось как стабильно тяжелое», — рассказали в правительстве.
С момента ЧП прошло уже более двух недель. Авария на плавучем доке ПД-50 произошла 30 октября. В тот день из-за перебоев с электричеством ушел под воду плавдок, на котором шел ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов». В результате на авианосец упал башенный кран.
Пострадали четыре человека, один из которых находился в тяжелом состоянии. Кроме того, один рабочий пропал без вести. Его тело нашли в Кольском заливе только 16 ноября, но следственные органы до сих пор официального подтверждения не дали.
На днях в регионе отчитались о полном восстановлении «Адмирала Кузнецова» после ЧП.
Справка:
Авианосец вошел в состав российского флота в 1991 году. Он оснащен зенитными ракетными, противокорабельными комплексами и артиллерийскими системами. «Адмирал Кузнецов» может нести до 50 вертолетов и самолетов.
Минобороны подписало с Центром судоремонта «Звездочка» контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» в апреле 2018 года. Планировалось, что корабль будет готов к концу 2020 года.