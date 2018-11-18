В Дагестане чемпион по рукопашному бою расстрелял лейтенанта Росгвардии

В Дагестане лейтенанта Росгвардии застрелили во время конфликта в ночном клубе. Лейтенант не был при исполнении.

Об этом 18 ноября сообщает телеканал «Звезда».

Издание «Спорт Уик-енд» называет имя предполагаемого стрелка — это чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев. Происшествие произошло в ночь на 18 ноября в Махачкале в ночном клубе Best. Сообщается, что подозреваемый в ходе конфликта стрелял в двух человек, один скончался на месте, другой был госпитализирован. Стрелок также получил огнестрельное ранение.

Следственное управление СК РФ по Республике Дагестан сообщает о возбуждении уголовного дела по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Не называя имен и званий, ведомство пишет, что стрельба в четыре утра началась «в ходе возникшей ссоры». Пострадавший, 26-летний житель Махачкалы, получил множество огнестрельных ранений, в том числе в голову.