Кремль показал фото поездки Путина в Псково-Печерский монастырь

Официальный сайт Кремля утром 18 ноября опубликовал отчет о вчерашней поездке президента Владимира Путина в Псково-Печерский монастырь.

пресс-служба президента РФ

Текст сообщения предельно лаконичен: «Накануне Владимир Путин посетил один из самых крупных и известных в России мужских монастырей – Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. В ходе посещения обители главу государства сопровождал наместник монастыря – митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)».

А вот фотографий много. Судя по ним, глава государства спустился в «Богом зданные пещеры», где помолился у могилы почитаемого старца XX века – архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Также Путину показали келью отца Иоанна и провели экскурсию по монастырской территории. Рассказывал об обители лично митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), начинавший свою духовную жизнь именно в Печорах. Пресса называет владыку Тихона духовником Владимира Путина, но священник этого не подтверждает, хотя и не отрицает.

Поездка главы государства в Печоры была неофициальной.