Крупнейшие российские банки предложили свой способ сопротивления американским санкциям

Десять крупнейших российских банков повысили привлекательность долларовых вкладов для населения.

Как пишет 18 ноября газета «Ведомости», крупные розничные банки пошли на этот шаг в ожидании новых международных санкций в отношении России, на фоне которых люди начали забирать вклады. Доходность долларовых вкладов повысилась – лучшие предложения некоторых банков уже приблизились к 4% годовых. Ряд банков также улучшили доходность вкладов в евро.

«Ведомости» приводят в пример банк «Открытие» и Бинбанк, где доходность долларовых вкладов выросла с 0,8 – 0,9% до 3,5% годовых; Россельхозбанк, который поднял ставки по вкладам в долларах на 0,1 – 0,75 процентного пункта, и ряд других.

Напомним, что после промежуточных выборов в США, которые прошли 6 ноября, стало очевидно, что американский парламент нового созыва не намерен останавливаться в плане введения новых санкций в отношении России. При этом ограничения вряд ли введут до конца года, так что конец экономического 2018 года может оказаться достаточно спокойным.