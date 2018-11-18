Гость Петербурга устроил ночную стрельбу в районе Апраксина двора. Вспышка ярости накрыла у клуба

Ночная стрельба в воздух нарушила покой многих жителей Центрального района Петербурга ночью 18 ноября. Стрелял мужчина 23 лет, который не мог найти себе покоя, нарезая круги у Апраксина двора.

По данным «Фонтанки», выстрел в воздух был произведён около двух часов после полуночи у дома № 6 в Банковском переулке. В этом здании находится ночной клуб «Бермуды», в который раздосадованного гостя то ли не пустили, то ли выгнали оттуда. О случившемся было заявлено в полицию.

Через 20 минут патруль задержал стрелявшего буквально в паре сотен метров от места происшествия – в Апраксином переулке, рядом с кафе-шавермой. Хулиганом оказался 23-летний житель Дагестана. Выстрел он произвёл из травматического пистолета «Grand Power T15-F».