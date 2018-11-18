В Кривом Роге радикалы штурмовали резиденцию митрополита, выступившего против автокефалии
В Кривом Роге штурмовали резиденцию местного митрополита, который высказался за сохранение статуса Украинской православной церкви в рамках Московского патриархата. Атаковавшие своими действиями и криками пытались переубедить архиерея.
По данным RT, нападение на дом владыки Криворожского и Никопольского Ефрема произошло 17 ноября.
«Они [злоумышленники] пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею «предоставления томоса» Украине», — заявили в УПЦ.
Нападавшие радикалы также активно «разжигали».
«Как признался один из участников акции протеста, который представился членом «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ. – Прим. ред.), он не является «религиозным человеком», однако выступает за идею создания «Единой поместной автокефальной церкви». Другой участник признался, что «в теме», но — «за свободную Украину». Третий — требовал, чтобы владыка отказался от своей позиции», — добавили представители Церкви.
Ранее глава юридического отдела УПЦ священник Александр Бахов заявил о том, что епископов канонической Украинской православной церкви приглашают на «беседы» в СБУ. Юрист посоветовал владыкам требовать официальных повесток и ходить к представителям спецслужб только в сопровождении адвокатов.
Справка:
Напомним, с весны текущего года Киев поставил вопрос о предоставлении автокефалии Украинской церкви. При этом подавляющее большинство клириков УПЦ МП высказываются за сохранение структуры церкви в рамках Московского патриархата. Константинопольский патриарх Варфоломей пошел на неканонический шаг – признал легитимными раскольнические церкви на Украине, чтобы на их основе создавать новую религиозную структуру.