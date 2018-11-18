В Кривом Роге радикалы штурмовали резиденцию митрополита, выступившего против автокефалии

В Кривом Роге штурмовали резиденцию местного митрополита, который высказался за сохранение статуса Украинской православной церкви в рамках Московского патриархата. Атаковавшие своими действиями и криками пытались переубедить архиерея.

По данным RT, нападение на дом владыки Криворожского и Никопольского Ефрема произошло 17 ноября.

«Они [злоумышленники] пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею «предоставления томоса» Украине», — заявили в УПЦ.

Нападавшие радикалы также активно «разжигали».

«Как признался один из участников акции протеста, который представился членом «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ. – Прим. ред.), он не является «религиозным человеком», однако выступает за идею создания «Единой поместной автокефальной церкви». Другой участник признался, что «в теме», но — «за свободную Украину». Третий — требовал, чтобы владыка отказался от своей позиции», — добавили представители Церкви.

Ранее глава юридического отдела УПЦ священник Александр Бахов заявил о том, что епископов канонической Украинской православной церкви приглашают на «беседы» в СБУ. Юрист посоветовал владыкам требовать официальных повесток и ходить к представителям спецслужб только в сопровождении адвокатов.