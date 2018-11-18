Пожары в Калифорнии внесли коррективы в церемонию вручения «Оскара»

Церемонию вручения почетных наград за заслуги в области кинематографа Governors Awards изменят из-за лесных пожаров в Калифорнии.

Как передает 18 ноября издание The Hollywood Reporter, организаторы решили сократить шествие звезд по красной ковровой дорожке и ограничиться фотографированием: артисты не будут давать традиционные интервью перед началом церемонии. Так организаторы хотят отдать дань уважения погибшим в результате лесных пожаров в Калифорнии. Но сама церемония и торжественный прием после нее пройдут в обычном режиме.

Напомним, что вечером 18 ноября в рамках церемонии Governors Awards статуэтки «Оскара» за вклад в развитие кинематографа получат публицист Марвин Леви, композитор Лало Шифрин, актриса Сисели Тайсон.

Беспрецедентные лесные пожары в Калифорнии продолжаются с начала ноября, по меньшей мере, 79 человек погибли, 1278 человек пропали без вести. Сгорело более 12 тысяч домов, в том числе особняки голливудских звезд. Огонь полностью уничтожил город Парадайз.