Квартиру на Трефолева обокрали во время демонтажа балконов. Серьги и колье могли понравиться рабочим

Шкатулка с ювелирными украшениями пропала из квартиры жителя Кировского района Петербурга. В квартиру на шестом этаже проникли через балкон. По совпадению в это время в доме шли ремонтные работы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в полицию мужчина 48 лет обратился 17 ноября. Он заявил, что в период с 3 по 17 ноября кто-то похитил из его двухкомнатной квартиры на улице Трефолева шкатулку, которая стояла в серванте. В ней лежали различные ювелирные украшения на сумму не менее 80 тысяч рублей.

По данным «Фонтанки», мужчина живёт на шестом этаже. Двери в его квартиру не были взломаны, поэтому подозрение пало на рабочих, что занимались демонтажем балконов. Сам собственник тоже склоняется к тому, что это строители проникли в его жильё через открытую дверь балкона. Договор с подрядными организациями, которые проводили работы, заключал ЖСК № 2 Кировского района Санкт-Петербурга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.