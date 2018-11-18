Голландское издание рассказало, как европейские фрукты продолжают поставлять в Россию – под видом африканских

Европейские фермеры не смирились с продуктовым эмбарго Кремля и нашли путь в Россию. Груши из Голландии и Бельгии поставляют в РФ под видом африканских – через Литву и Белоруссию. О схеме подробно рассказало издание De Volkskrant (Нидерланды).

Как пишет газета, несмотря на санкции, в Россию ежегодно ввозят около 70 тысяч тонн голландских и бельгийских груш. Их выдают за продукцию из стран Африки, – необходимую документацию покупают у властей на Черном континенте. Схема, по данным журналистов, работает неплохо: с 2014 года, когда Москва ответила на санкции Запада, предприимчивые европейские бизнесмены заработали на нелегальных поставках 240 миллионов евро, сохранив половину досанкционных продаж.

По информации De Volkskrant , до 2014 года в Россию отправляли более трети бельгийских груш и одну шестую голландских. Выпадающие доходы фермерам до июня 2018 года компенсировали Евросоюз и национальные правительства.

Министерство сельского хозяйства Голландии опровергло информацию о контрабандной продаже груш России. Чиновники назвали публикацию слухами.