Думскую «заминировали» в самый разгар веселья

Главная барная улица Петербурга оказалась заминированной с лёгкой руки неизвестного, которому не спалось и не гулялось глубокой ночью 17 ноября.

Как стало известно «Фонтанке», информатор позвонил по номеру «112» около двух часов после полуночи и сообщил, что на Думской улице заложена бомба. Правоохранительные органы, получив сигнал, эвакуировать пьяных петербуржцев и гостей города из баров не стали. Осмотр зданий ничего не дал. Личность звонившего установить не удалось, так как он набрал номер экстренных служб из таксофона.