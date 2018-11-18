Сильный ветер валит дорожные знаки в Петербурге

Сильный северный ветер, об усилении которого накануне предупреждало ГУ МЧС по Петербургу, нанес небольшой урон дорожному хозяйству Северной столицы.

Так, например, утром 18 ноября фотокорреспондент «Фонтанки» заметил поваленный дорожный знак со светофором на пересечении Каменноостровского проспекта и Большой Монетной улицы. Пробки это происшествие пока не вызвало.

Напомним, по прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, сегодня в городе на Неве ожидаются порывы ветра северных направлений до 15 – 17 м/с. Воздух днем прогреется до 3 – 5 градусов тепла. А ночью возможен небольшой снег.