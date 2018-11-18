Виктор Янукович попал в больницу в Москве со спортивной травмой

Пациент по имени Виктор Федорович Янукович попал в клинику скорой помощи в Москве. Человека, чьи паспортные данные полностью совпадают с данными свергнутого президента Украины, доставили в НИИ им. Склифосовского в пятницу, 16 ноября, из спортивного клуба.

Как сообщает РБК со ссылкой на «Комсомольскую правду», мужчину привезли около половины девятого вечера, после чего в блок больницы временно ограничили доступ посетителей. Он пробыл в НИИ якобы около часа, после чего его увезли в частную клинику.

Предположительно Виктор Янукович получил травму во время игры в теннис. У него произошло кровоизлияние в коленный сустав. Также у него заподозрили травму позвоночника.

В справочной НИИ им. Склифосовского корреспонденту «РИА Новости» подтвердили временную госпитализацию экс-президента Украины. «Он был, но уже не лежит у нас. Поступил в пятницу, ему была оказана помощь, отпущен в тот же день», — ответил собеседник в стационаре.