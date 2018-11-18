Виктор Янукович попал в больницу в Москве со спортивной травмой
Пациент по имени Виктор Федорович Янукович попал в клинику скорой помощи в Москве. Человека, чьи паспортные данные полностью совпадают с данными свергнутого президента Украины, доставили в НИИ им. Склифосовского в пятницу, 16 ноября, из спортивного клуба.
Как сообщает РБК со ссылкой на «Комсомольскую правду», мужчину привезли около половины девятого вечера, после чего в блок больницы временно ограничили доступ посетителей. Он пробыл в НИИ якобы около часа, после чего его увезли в частную клинику.
Предположительно Виктор Янукович получил травму во время игры в теннис. У него произошло кровоизлияние в коленный сустав. Также у него заподозрили травму позвоночника.
В справочной НИИ им. Склифосовского корреспонденту «РИА Новости» подтвердили временную госпитализацию экс-президента Украины. «Он был, но уже не лежит у нас. Поступил в пятницу, ему была оказана помощь, отпущен в тот же день», — ответил собеседник в стационаре.
Справка:
Виктор Янукович являлся премьером Украины с 2002 по 2005 год и с 2006 по 2007 год, на пост президента он впервые баллотировался после ухода Леонида Кучмы в 2004 году. По первоначальным данным ЦИК Украины, он опередил своего соперника, Виктора Ющенко, однако после массовых протестов был назначен третий тур, в котором Янукович проиграл. Однако в 2010 году Янукович все же смог добиться поста президента по итогам выборов. В 2014 году в результате Евромайдана, столкновений в Киеве и затяжного политического кризиса Янукович был отстранен от власти. 23 февраля он бежал в Крым, откуда он был эвакуирован в Россию. Уже с территории России он обратился к Владимиру Путину с просьбой «использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины».
На Украине Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и умышленных действиях, совершенных с целью изменения территории и государственной границы Украины. Сторона обвинения запросила для него 15 лет лишения свободы.