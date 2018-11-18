Жительница Купчино починила унитаз за 320 тысяч рублей

Ответственное отношение к своему и чужому имуществу подвело петербургскую пенсионерку. Услышав о протечке воды из своей квартиры и не вникая в ситуацию, она доверилась первому встречному и, в отличие от вымышленных соседей, понесла реальные убытки.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по городу и области 18 ноября, накануне днем в парадной одного из домов по Будапештской улице 88-летняя местная жительница встретила неизвестного. Его лицо было ей незнакомо, а вот мужчина пенсионерку «узнал»: он подошел к ней и заявил, что она кого-то заливает. Не давая растерявшейся собеседнице опомниться, он предложил осмотреть трубы в ее квартире. Пожилая петербурженка согласилась.

Дальше было так: «доброжелатель» безапелляционно заявил о необходимости заменить унитаз и любезно предложил сделать это сам – за 8 тысяч рублей. Хозяйка достала свои сбережения – 320 тысяч 500 рублей – и отсчитала нужную сумму. Остальное положила на стол. Когда незнакомец ушел, с ним «ушла» и вся оставшаяся сумма. Потерпевшая пошла в полицию.