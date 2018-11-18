Самоподрыв смертницы в Грозном расценили как посягательство на жизнь силовиков

Самоподрыв женщины в Чечне расценили как посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. К утру 18 ноября возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ.

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на республиканское управление СК.

По данным «Интерфакса», мощность взрывного устройства составила 50-100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Напомним, смертницей оказалась 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова, которая в последнее время жила в Дагестане. У нее нашли адресованную Аллаху записку, в которой слово «прости» встречается 21 раз. По данным очевидцев, Спиридонова приближалась к КПП № 21 на окраине Грозного, не реагируя на приказы двух полицейских остановиться и предъявить документы. После предупредительного выстрела женщина привела в действие взрывное устройство. Ее добивали автоматными очередями, судя по опубликованному в соцсетях видео.