При реконструкции Михайловского замка нашли живопись

В ходе реконструкции Михайловского замка специалисты нашли живопись, проведена её консервация. Об этом стало известно в ходе осмотра министром культуры Владимиром Мединским отреставрированного околоцерковного вестибюля замка. Визит состоялся в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Как отметили в пресс-службе Минкульта 17 ноября, в ходе ремонтно-реставрационных работ в околоцерковном вестибюле заменили двери и окна, установили каменные и паркетные полы, отреставрировали стены и потолки, провели инженерные коммуникации и охранно-пожарную сигнализацию.

«Также в ходе реконструкции была обнаружена живопись, проведена её консервация», – рассказали в ведомстве.

Владимир Мединский принял работы по реконструкции, вестибюль будет открыт в ближайшее время. Кроме того, чиновник поручил подготовить проектно-сметную документацию по реставрации стен и пола домовой церкви, расположенной на территории Михайловского замка.

«Надо включить ее в культурное пространство музея и сделать доступной для посетителей», – уточнил Мединский.

Согласно предварительной концепции, в новом пространстве будут экспонироваться иконы из фондов Русского музея.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в отреставрированном Михайловском замке могут воссоздать театр Павла I.