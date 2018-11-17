«Не оформляйте, пожалуйста». Сотрудница кировского суда попалась за рулём пьяной и разрыдалась перед камерами

Дорожные инспекторы довели до слёз молодую сотрудницу городского суда города Кирова. Запись, на которой девушка по имени Ксения умоляет её отпустить, была опубликована в паблике программы «Место происшествия».

Делопроизводитель Ксения возвращаясь с подругой из клуба, села за руль «Жигулей» знакомого в нетрезвом виде и проехалась по парковке. Она надеялась, что ничего страшного не произойдёт, но перед ней появился наряд дорожной полиции. Да ещё и со съемочной группой.

Осознав, что крепко влипла, девушка начала предлагать сотрудникам правопорядка по-мирному решить вопрос и не оформляться, ведь она работает в суде, и за езду в пьяном виде её точно не наградят. Денег Ксения, впрочем, не предлагала – пустила в ход слёзы и женское обаяние.

«Вы понимаете, что я вот работаю в суде, который находится через дорогу? Я просто хотела проехаться вот здесь вот, я проехала два метра. И вы понимаете, что меня уволят? Вот, блин, можно хотя бы не оформлять меня, пожалуйста?.. Вы можете войти в моё положение?» – плача, умоляла Ксения.

Но сотрудник ГИБДД был непреклонен: он резонно возразил ей, что в противном случае увольняться придется ему. Драматичный диалог снимал на камеру оператор местного телеканала.