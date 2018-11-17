Установлена личность смертницы из Грозного. Перед взрывом она 21 раз попросила прощения у Аллаха

Совершившей самоподрыв в Грозном женщиной оказалась 25-летняя Карина Спиридонова из Адыгеи. У нее нашли адресованную Аллаху записку.

Как сообщает 17 ноября СУ СК Чечни, взрыв в Старопромысловском районе Грозного у КПП №21 произошел в четыре часа дня при попытке полицейских задержать женщину.

«Она совершила самоподрыв, приведя в действие неустановленное взрывное устройство. Жертв и пострадавших среди сотрудников полиции и гражданских лиц нет», – уточняет ведомство.

Личность смертницы установлена по общегражданскому и двум заграничным паспортам. Они выданы на имя 25-летней уроженки Адыгеи Карины Спиридоновой. Общегражданский она получала в Чесменском районе Челябинской области.

В Telegram-каналах публикуется также записка, найденная при Спиридоновой. Небольшой блокнотный листок в клетку начинается с обращения к Аллаху и целиком заполнен рукописным словом «прости», оно встречается 21 раз.

По данным очевидцев, Спиридонова приближалась к КПП № 21, не реагируя на приказы двух полицейских остановиться и предъявить документы. После предупредительного выстрела женщина привела в действие взрывное устройство. Ее добивали автоматными очередями, судя по опубликованному в соцсетях видео.

Уголовное дело не возбуждено.