На Шлиссельбургском проспекте теплосеть дала течь. Перебои с горячим водоснабжением возможны в двух домах

Очередной прорыв произошёл в Невском районе Петербурга вечером 17 ноября. Жители дома №22 по Шлиссельбургскому проспекту запечатлели клубы пара, поднимающегося над асфальтом во дворе.

Как сообщили «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», сообщение о технологическом нарушении поступило в 19:50.

«В настоящий момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, идёт локализация дефекта. В зоне ремонтных работ два жилых здания, у которых отопление в штатном режиме, горячая вода в краны подаётся на пониженных параметрах», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, вечером в субботу досрочно были завершены работы на улице Зины Портновой в Кировском районе Петербурга. Специалисты «Теплосети» заменили 5 метров изношенного трубопровода.